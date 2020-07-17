شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق جنتلمان بين الأهلى والمقاولون لإعارة لاعبين فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مسئولو النادى الأهلى اتفاق جنتلمان مع نظرائهم في المقاولون العرب يمنح الذئاب الحق في استعارة 2 لاعبين أهلاوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكد مسئولو الأهلي أن عقد شراء طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب لا يحتوي على أي بند يُلزم النادي بالاستغناء أو اعارة أي لاعب وأن الاتفاق جاء بشكل ودي نظراً للعلاقة الطيبة التي تربط الناديين.

ونجح الأهلي في ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب مقابل 25 مليون جنيه منهم 5 مليون عبارة عن "بونص" خاص بعدد مشاركات وأهداف اللاعب فضلاً عن فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال افريقيا وانضمام اللاعب للمنتخب الأول، كما يحق للمقاولون العرب الحصول على نسبة 20 % من عائد بيع طاهر محمد طاهر مستقبلاً.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

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