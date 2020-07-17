شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفتش عن لاعبين في قطاع الناشئين لسد الثغرات الهجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة عن لاعبين فى قطاع الناشئين بالنادى لتصعيدهم للفريق الأول خلال مباريات الفريق المتبقية بالدورى لسد الثغرات المتواجدة بالفريق والبحث عن بديل كفء للمراكز التى تبحث عن تدعيم على رأسهم الظهير الأيسر بعد التأكد من رحيل أحمد فتوح وعودته للزمالك بنهاية الموسم الجارى، واقتراب رحيل حسام حسن مهاجم الفريق سواء محليًا للأهلى أو الزمالك او إحدى أندية الخليج.

ويسعى حمادة صدقى إلى تصعيد عدد من اللاعبين الشباب بسموحة للفريق الأول طبقًا للاتفاق المبرم بينه وبين فرج عامر رئيس النادى الذى طالبه بضرورة الاهتمام بلاعبى قطاع الناشئين والتعاقد مع لاعبين فى أضيق الحدود فقط.

من ناحية أخرى قرر حمادة صدقي غربلة اللاعبين المحترفين بالفريق خلال باقى مباريات الدورى المقرر عودتها فى السادس من أغسطس المقبل حتى يقوم بكتابة احتياجاته بنهاية الموسم فى ظل رغبته فى التعاقد مع لاعبين أفارقة دوليين للاستفادة منهم بالشكل الكافى وتقديمها إلى مجلس إدارة النادى.

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ويضم فريق سموحة عددًا من اللاعبين الأفارقة لم يستفد منهم بالشكل المطلوب ولم يلفت أى من اللاعبين الأنظار خلال الموسم الكافى على الرغم من أن الفريق السكندرى كان معروف عنه تعاقده مع لاعبين من الطراز الأول ومنهم من احترف أوروبيا من بوابة سموحة.