راسل يؤكد استمراره مع وليامز العام المقبل

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سائق فورمولا 1 البريطاني جورج راسل خلال مؤتمر صحفي في بودابست يوم الخميس

قال سائق فورمولا 1 البريطاني جورج راسل يوم الخميس إنه سيستمر مع فريق وليامز في الموسم المقبل لينهي التكهنات بشأن انتقاله لبطل العالم مرسيدس.

وأبلغ راسل (22 عاما) الذي يقضي موسمه الثاني في فورمولا 1 مؤتمرا صحفيا افتراضيا قبل جائزة المجر الكبرى ”سأبقى مع وليامز في 2021“.

ويحظى راسل بدعم مرسيدس وينظر إليه كبديل محتمل لفالتيري بوتاس الذي ينتهي عقده في نهاية العام لكنه يتطلع للبقاء مع بطل العالم.

وتكهنت وسائل اعلام بأن بوتاس توصل لاتفاق مبدئي مع مرسيدس للبقاء.

وفاز السائق الفنلندي بالسباق الافتتاحي للموسم هذا الشهر في النمسا ويتقدم على زميله بطل العالم ست مرات لويس هاميلتون بفارق ست نقاط في صدارة الترتيب العام بعد سباقين.

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وقال راسل، الذي وقع على عقد لثلاث سنوات مع وليامز قبل الانضمام إليه الموسم الماضي، إنه لا يشعر بأن مرسيدس تجاهله.

وأضاف ”لست محبطا من مرسيدس على الإطلاق. لا يمكنهم القيام بأكثر من ذلك. كلير (وليامز) كانت حازمة جدا في قرارها بأنها لا ترغب وليست مستعدة للتخلي عني“.

وتابع ”في النهاية أملك عقدا مع وليامز ويجب أن احترم القرار وأنا هنا لأبذل كل جهد هذا العام وفي العام المقبل“.

كما يملك الصاعد نيكولاس لطيفي عقدا يمتد لعدة سنوات مع وليامز.