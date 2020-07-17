شكرا لقرائتكم خبر عن مايوركا يودع الليجا وليجانيس وسيلتا فيجو يشعلان صراع الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع نادي ريال مايوركا الدوري الإسباني رسميًا مع تأكد هبوطه للدرجة الثانية عقب هزيمته على ملعبه أمام ضيفه غرناطة بهدفين لهدف واحد، فيما أشعل كل من ليجانيس وسلتا فيجو صراع مراكز الهبوط بفوز الأول على مضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين للاشئ وهزيمة الثاني أمام ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة 37 من الليجا.

وتجمد رصيد مايوركا عند النقطة 32 في المركز قبل الأخير وبفارق 4 نقاط عن سيلتا فيجو صاحب المركز الـ 17، ليتأكد هبوط مايوركا إلى الدرجة الأدنى بصحبة إسبانيول صاحب المركز الأخير.

في المقابل رفع ليجانيس رصيده بفوزه على بيلباو إلى 35 نقطة بفارق نقطة واحدة عن سيلتا فيجو الذي تجمد رصيده عن النقطة 36 بعد خسارته من ليفانتي، لتصبح الجولة الأخيرة حاسمة للفريقين، إذ يحتاج سيتا فيجو للفوز لضمان الاستمرار في الليجا دون النظر إلى نتيجة ليجانيس، إلا أن أي نتيجة أخرى له ستجعل استمراره في المسابقة الموسم القادم بيد ليجانيس.

وعلى الجانب الآخر، تفوق إيبار على ضيفه بلد الوليد بثلاثة أهداف لهدف واحد في الجولة نفسها، كما فاز ديبورتيفو ألافيس بهدفين لهدف على مضيفه ريـال بيتيس، ونجح فالنسيا في تحقيق انتصار بهدف نظيف على ضيفه إسبانيول، كما حقق أتلتيكو مدريد فوزًا خارج ملعبه على خيتافي بهدفين نظيفين، فيما شهدت الجولة تعادلًا وحيدًا جاء سلبيًا بين ريال سوسيداد وإشبيلية على ملعب أنويتا.