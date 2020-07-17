شكرا لقرائتكم الأهلي يحصل على راحة سلبية 24 ساعة ويستأنف تدريباته مساء السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم،الجمعة، على أن يستأتف التدريبات مرة أخرى في الخامسة والنصف من مساء غداً ، السبت، في إطار إستعدادات الأحمر للإرتباطات المحلية والافريقية سواء ببطولة الدوري التى ستعود يوم 6 أغسطس المقبل أم مع إستكمال منافسات دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال منتصف سبتمبر المقبل ، كما يُفاوض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال عدة أندية من أجل خوض مباراة ودية ثانية بالتتش بعد المباراة الودية التى سيلعبها الأحمر أمام سموحة يوم 23 يوليو الجارى بالتتش ، ويواصل الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر رحلة البحث عن مباراة ودية جديدة لتجهيز الفريق لعودة النشاط الرياضي .

وقال سيد عبد الحفيظ إن الأهلى سيواصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة لحين عودة مباريات الدورى، مُضيفاً: "الأمور تسير بشكل جيد جدا فى المران بالتتش، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة على أعلى مستوى للحفاظ على سلامة الجميع"، موضحاً أن التجهيزات الكاملة المتوفرة فى ملعب التتش من جيم ساونا وجاكوزي وغيرها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التي يطبقها النادي، جعلت الجهاز الفني يفضل استمرار التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة وإلغاء معسكر الفريق الذى كان مثقرراً في برج العرب.