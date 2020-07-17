شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يرفض فكرة إقامة مباراة ودية فى معسكره المغلق بشرم الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار فكرة إقامة مباراة ودية فى معسكره المغلق بشرم الشيخ مفضلا إقامة اللقاءات الودية عقب العودة للقاهرة على أن يخصص المعسكر للتدريبات الصباحية والمسائية ، يبحث نادى الإنتاج الحربى عن مباراة ودية ضمن خطة استعدادته لبطولة الدوري العام المقرر لها 6 أغسطس المقبل بعدما تلقى اعتذار من طلائع الجيش عن إقامة مباراة ودية خلال الفترة المقبلة ، وكان الإنتاج اتفق مع انبى وأسوان والطلائع على إقامة 3 مباريات ودية يخوضها عقب العودة من شرم الشيخ ، ويواصل فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار تدريباته على فترتين صباحاً ومساء بمعسكره المغلق بمدينة شرم الشيخ والذى يستمر لمدة 12 يوماً حيث يعود للقاهرة فى 23 يوليو الجارى لبداية مبارياته الودية على ملعبه بالمصانع الحربية، وفضل جهاز الإنتاج السفر لشرم الشيخ لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضي منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كافة الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

واصطحب مختار مختار جميع لاعبيه لمعسكر شرم الشيخ وكذلك أربعة ناشئين مواليد 99 لتجهيز جميع اللاعبين لعودة الدوري، وفى وقت سابق أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى سلبية مسحة كورونا الرابعة التى أجراها الفريق استعداداً لعودة بطولة الدوري والمقرر لها 6 أغسطس المقبل، وجاءت جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا الأولى جاءت سلبية مائة بالمائة فيما كشف المسحة الثانية عن وجود حالة إيجايبة بالجهاز الطبى فيما كانت هناك شكوك حول نتائج المسحة الثالثة.

وسادت حالة من الارتياح بين اللاعبين عقب إعلان الإدارة عزمها التراجع عن قرار تخفيض العقود بعد قرار عودة مسابقة الدورى، وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، فى اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار، عزمه منحهم مستحقاتهم كاملة والتراجع عن قرار تخفيض العقود بنسبة 30%، تطبيقاً للاتفاق الذى تم بين الإدارة واللاعبين بتنفيذ تخفيض العقود فى حال إلغاء مسابقة الدورى، ومع عودتها يحصل اللاعبون على عقودهم كاملة.

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وعقد عامر جلسة مع اللاعبين فى أول مران لهم استعداداً لعودة الدورى طالبهم خلالها بالتألق فى المسابقة واستعادة المربع الذهبى من جديد، مشيداً بدورهم مع النادى وترحيبهم بتخفيض عقودهم بسبب جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وعائلاتهم وناديهم خلال الفترة المقبلة.

وفى وقت سابق كشف خالد مهدى استعدادات الانتاج الحربى للدورى قائلا "سيأتى كل لاعب فى سيارته معه كل أدوات تعقيمه الشخصية ويخوض المران ثم يغادر بمفرده لبيته مباشرة دون جلسات أو دخول أى مكان فى النادى بخلاف الملعب، وأعطينا تعليمات مشددة للاعبين بمنح الاختلاط وتقليل تواجدهم خارج المنازل وارتداء الماسك بصورة مستمرة لحين زوال الغمة"، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.