عمر ربيع ياسين: الزمالك يعرض 50 مليون جنيه لضم ثلاثي بيراميدز

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك كثفوا مفاوضاتهم مع نادي بيراميدز من أجل الحصول علي ثلاثي الفريق عبدالله بكري ورجب بكار ونبيل عماد (دونجا) لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وأضاف "ياسين" خلال تقديم برنامج "نمبر وان" المذاع عبر فضائية "النهار" أن الزمالك عرض علي بيراميدز مبلغ 50 مليون جنيه للحصول علي خدمات الثلاثي, موضحا أن الزمالك حدد سعر عماد دونجا بـ30 مليون جنيه، ورجب بكار وعبدالله بكري كل منهما 10 مليون جنيه.

وفي سياق متصل تحدث محمد عبدالواحد، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن دخول دجلة في مفاوضات مع الزمالك لضم محمد عبد العاطي.

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وأكد "عبدالواحد" خلال تصريحاته لبرنامج "نمبر وان" ان مفاوضات الزمالك مع عبد العاطي متوقفة على المقابل المادي فقط.

وكشف عبد الواحد حقيقة المفاوضات مع التونسي إيهاب المباركي قال "هناك بالفعل مفاوضات ولكن لم نحسم القرار النهائي بشكل رسمي