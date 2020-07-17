حسام الزناتي: أرسلنا جدول عودة الدوري إلى الجهات الأمنية منذ 10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

كشف حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إرسال جدول عودة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي إلى الجهات الأمنية من أجل اعتماده.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال حسام الزناتي :"لا أقول أن هناك تقصير من الأمن، لكننا أرسلنا الجدول بالملاعب والمواعيد كاملاً للأمن منذ 10 أيام، ومن المؤكد أنه تحت الدراسة أو أن هناك عملية خاصة لمراجعته تحتاج بعض الوقت".

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وتم إعلان عودة الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا التي جمدت النشاط في مصر وكل دول العالم.

وأضاف الزناتي :"هناك فاكس رسمي يثبت إرسالنا لجدول الدوري للأمن منذ 10 أيام، كنت أتمنى موافقة الأمن على الجدول قبل اليوم، ولكن للأسف هذا لم يحدث لكننا في الانتظار".

وأنهى حسام الزناتي قائلاً :"شعرت بحزن شديد عند أول تأجيل أمني لمباراة الأهلي والزمالك في بداية الموسم وتقدمت باستقالتي، لكن من المؤكد أن الأمن كان لديه أسباب منطقية".