عصام الحضري: لن ألعب كرة القدم مجددا

أعلن عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، اعتزاله رسمياً كرة القدم، بعد مسيرة طويلة مليئة بالإنجازات.

وقال الحضري خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر، " لن ألعب كرة القدم مجدداً، لأنني لن أضيف جديد لتاريخي".

وأضاف " لا يوجد في مصر حارس مرمى أفضل مني، ولم أجلس احتياطيا طوال تاريخي

سوى في العام 1998 لنادر السيد حارس المنتخب".وبسؤاله عن امكانية تدريبه لحراس مرمى نادي الزمالك، أجاب " سأرحب لأننا في عصر الاحتراف، لكن في حال تواجد عرضين من الزمالك والأهلي سأختار القلعة الحمراء بالتأكيد".وتابع " أرحب بأي منصب داخل المنتخب الوطني، وأتمنى التوفيق للجهاز الفني الحالي".وتطرق في حديثه عن بلوغ ناديي الزمالك والأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث علق، " أتمنى للزمالك والأهلي الوصول للنهائي مع تتويج القلعة الحمراء باللقب، لكن حالة التناحر بينها الموجودة الأن ستأثر على مسيرتهما في البطولة".

يذكر أن عصام الحضري لعب لناديي الأهلي والزمالك، وحصد مع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 4 مرات، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم 2018.

