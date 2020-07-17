عصام الحضري : الأهلي نادي القرن الإفريقي بشهادة العالم

أكد عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، أن الأهلي هو نادي القرن الإفريقي، مشيراً أن العالم بأكمله يعلم ذلك.

وشهدت الفترة الأخيرة جدلا واسعا في الوسط الرياضي المصري، بعد مطالبة الزمالك بحقه في نادي

القرن الإفريقي، بصفته الأكثر حصولا على بطولات إفريقية في القرن الماضي.

وقال الحضري خلال تصريحات تليفزيوينة عبر قناة أم بي سي مصر، " الأهلي نادي القرن

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الإفريقي، والعالم يعرف من نادي القرن الافريقي".

وأضاف " الاتحاد الافريقي لكرة القدم منح الأهلي اللقب منذ سنوات عديدة والقلعة الحمراء ليست طرفا في الأزمة الحالية".

وأتم " نادي الزمالك له كافة الحقوق في المطالية بحقه ومخاطبة الجهات المعنية وهي الكاف، والأهلي ليس طرفا في القضية".