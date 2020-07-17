مدرب الإسماعيلي: سعيد مع الدراويش وهدفي البطولة العربية

قال ديديه جوميز، المدير الفني للإسماعيلي "أنا سعيد جدا مع الدراويش وهناك تعاون وتفاهم جيد مع رئيس النادي، وأسعى للفوز بالبطولة العربية". وأضاف جوميز في تصريحات للإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية "أون سبورت"، "راض جدا عما حققته مع الإسماعيلي وهناك أهداف نعمل عليها مستقبلا تخطي الرجاء وبلوغ نهائي البطولة العربية والتتويج باللقب على رأس أولوياتي مع الإسماعيلي". مشددا "باهر المحمدي باق مع الإسماعيلي وسيعود للملعب بعد أسبوعين أو ثلاثة" عليها مستقبلا تخطي الرجاء وبلوغ نهائي البطولة العربية والتتويج باللقب على رأس أولوياتي مع الإسماعيلي". مشددا "باهر المحمدي باق مع الإسماعيلي وسيعود للملعب بعد أسبوعين أو ثلاثة"

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