حسام الزناتي : تقدمت باستقالتي بعد تأجيل القمة في الدوري

أكد حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، أنه تقدم باستقالته بعد تأجيل لقاء القمة بين الزمالك والأهلي في الجولة الرابعة من الدوري. وقال الزناتي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " قدمت استقالتي من المسابقات بسبب تأجيل لقاء القمة بالجولة الرابعة من الدوري". لقاء القمة بالجولة الرابعة من الدوري". وأضاف " تأجيل لقاء القمة سبب في تأخر انهاء الدوري"، موضحا "عامر حسين تعرض للظلم ومجاملته للأهلي غير صحيحة". وتابع " الفيفا أرسل خطاب بفتح باب القيد قبل نهاية الموسم بأربع أسابيع"، مضيفا " فتح القيد قبل نهاية الموسم لن يسمح بمشاركة الصفقات الجديدة المحلية ". نهاية الموسم بأربع أسابيع"، مضيفا " فتح القيد قبل نهاية الموسم لن يسمح بمشاركة الصفقات الجديدة المحلية ". أكمل "" لا أعلم اذا كان سيصبح لي دور مع رابطة الأندية المحترفة من عدمه"، وأتم " الأفضل للدوري مشاركة 16 فريق فقط قدمت اقتراحا من أجل تقليل عدد فرق الدوري ل 16 فريقا "

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