حسام الزناتي : جدول مباريات الدوري جاهز وينتظر موافقة الجهات الأمنية

أكد حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، على جاهزية جدول مباريات الدوري الممتاز، مشيراً أنه ينتظر موافقة الجهات الأمنية. وقال الزناتي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " جدول مباريات الدوري الممتاز مع الجهات الأمنية منذ 10 أيام". مباريات الدوري الممتاز مع الجهات الأمنية منذ 10 أيام". وأضاف "جدول الدوري الممتاز جاهز منذ اكثر من 10 أيام وسيتم الإعلان عن جدول الدوري فور موافقة الجهات الأمنية مباشرة". فور موافقة الجهات الأمنية مباشرة". وأردف " الموسم المقبل لابد أن ينتهي 30 يونيو لإرتباط المنتخب الاوليمبي بالاوليمبياد أفضل عدم تجمع منتخب مصر في حالة وجود أجندة ودية خلال أكتوبر المقبل". وأتم " الدوري لازم يكمل من المستحيل السماح لأي فريق بالمشاركة في بطولتين".

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