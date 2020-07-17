دييجو سيميوني : ريال مدريد الأجدر بالتتويج بالدوري الإسباني

أكد دييجو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد، أن ريال مدريد النادي الأحق بالتتويج بالدوري الإسباني لهذا الموسم. وقال سيميوني خلال تصريحات صحفية عقب مباراة فريقه أمام خيتافي، " ريال مدريد حقق انتصارات رائعة وقدم أداءاً مميزاً خلال العشرة جولات الماضية، لذلك الأفضل يحصد اللقبـ وهو الأجدر بالتتويج بالدوري الإسباني". مميزاً خلال العشرة جولات الماضية، لذلك الأفضل يحصد اللقبـ وهو الأجدر بالتتويج بالدوري الإسباني". وفاز أتلتيكو مدريد على نظيره خيتافي بثنائية نظيفة، ضمن الجولة قبل الأخيرة من من الدوري الإسباني ، في ظل سعي أتلتيكو مدريد إنهاء الموسم في المركز الثالث للمشاركة في دوري أبطال أوروبا يذكر أن ريال مدريد توج بالدوري الإسباني هذا الموسم بعد أن وصل للنقطة 86 وبفارق 7 نقاط عن برشلونة، ليضيف إلى رصيده اللقب رقم 34 في تاريخه.

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