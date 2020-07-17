مدرب برشلونة يعلق على خسارة فريقه لقب الدوري الإسباني

تحدث كيكي سيتين مدرب نادي برشلونة، عن خسارة فريقه لقب الدوري الإسباني، وذلك بعد تتويج ريال مدريد باللقب قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة.

وقال سيتين خلال تصريحات عقب مباراة فريقه أمام أوساسونا والتي خسرها النادي الكتالوني بهدفين مقابل هدف، " نشعر بالأحباط بعد الهزيمة أمام أوساسونا وخسارة لقب الدوري الإسباني".

وأضاف " اتفق مع ميسي في بعض النقاط التي تحدث عنها عقب

المباراة، لكن يجب علينا آلا نستسلم في ما هو قادم، فأنا أعتقد أننا سنظهر بصورة مختلفة تماما في دوري أبطال أوروبا ".

وأردف " النقد الذاتي ينبغي أن يكون من الجميع، وأرى أنني المسؤول عما حدث".

يذكر أن نادي ريال مدريد توج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 34 في تاريخه، وذلك

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قبل الجولة قبل الأخيرة من المسابقة، بفارق 7 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة.

وكان ليونيل ميسي قد ادلى بتصريحات عقب نهاية المباراة:" خسرنا الكثير من النقاط ومباراة اليوم هي ملخص هذا الموسم".

وتابع قائد برشلونة: " علينا أن ننتقد أنفسنا، ريال مدريد قاموا بعملهم لكننا ساعدناهم كثيرًا".

وواصل:" لن نُحقق دوري الأبطال بهذه التشكيلة أبدًا، لقذ قلتها ابقًا والآن ثُبت ذلك، لأننا لم نحقق الدوري حتى".

وأضاف:" إذا استمرينا على هذا الأداء الهزيل سنخرج من أمام نابولي ولن ننافس على الأبطال".