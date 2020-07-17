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مدرب برشلونة يعلق على خسارة فريقه لقب الدوري الإسباني

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تحدث كيكي سيتين مدرب نادي ، عن خسارة فريقه لقب ، وذلك بعد تتويج باللقب قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة.

وقال سيتين خلال تصريحات عقب مباراة فريقه أمام أوساسونا والتي خسرها النادي الكتالوني بهدفين مقابل هدف، " نشعر بالأحباط بعد الهزيمة أمام أوساسونا وخسارة لقب الدوري الإسباني".

وأضاف " اتفق مع في بعض النقاط التي تحدث عنها عقب

المباراة، لكن يجب علينا آلا نستسلم في ما هو قادم، فأنا أعتقد أننا سنظهر بصورة مختلفة تماما في ".

وأردف " النقد الذاتي ينبغي أن يكون من الجميع، وأرى أنني المسؤول عما حدث".

يذكر أن نادي ريال مدريد توج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 34 في تاريخه، وذلك

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قبل الجولة قبل الأخيرة من المسابقة، بفارق 7 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة.

وكان ليونيل ميسي قد ادلى بتصريحات عقب نهاية المباراة:" خسرنا الكثير من النقاط ومباراة اليوم هي ملخص هذا الموسم".

وتابع قائد برشلونة: " علينا أن ننتقد أنفسنا، ريال مدريد قاموا بعملهم لكننا ساعدناهم كثيرًا".

وواصل:" لن نُحقق دوري الأبطال بهذه التشكيلة أبدًا، لقذ قلتها ابقًا والآن ثُبت ذلك، لأننا لم نحقق الدوري حتى".

وأضاف:" إذا استمرينا على هذا الأداء الهزيل سنخرج من أمام نابولي ولن ننافس على الأبطال".

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