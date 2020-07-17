رئيس ريال مدريد : سيرجيو راموس سيظل قائدا للفريق طيلة حياته

أعرب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري الأسباني للمرة رقم 34 في تاريخ النادي. وأشا بيريز خلال تصريحات عقب تتويج ريال مدريد، بمدافع الفريق سيرجيو راموس، حيث قال " راموس سيبقى قائداً للفريق وسيظل هنا طيلة حياته، وعلى الجماهير أن تكون هادئة". هنا طيلة حياته، وعلى الجماهير أن تكون هادئة". كما أشاد رئيس ريال مدريد بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان قائلاً " زيدان نعمة من السماء وأتمنى استمراره معنا أطول فترة ممكنة لحصد البطولات معا". معا". يذكر أن سيرجيو راموس حصد مع ريال مدريد 5 ألقاب في بطولة الدوري الإسباني، بالإضافة إلى أربع بطولات كأس السوبر الإسباني وبطولتين في كأس ملك إسبانيا، أما على الصعيد الدولي فحصد راموس مع ريال مدريد أربع بطولات دوري أبطال أوروبا ومثلهم في كأس العالم للأندية وثلاث بطولات في كأس السوبر الأوروبي.

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