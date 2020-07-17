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زيدان : التتويج بالدوري الإسباني أسعدني أكثر من الحصول على دوري أبطال أوروبا

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أعرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي عن سعادته بتتويج فريقه بلقب .

وقال زيدان خلال تصريحات عقب مباراة فريقه أمام فياريال والتي حسمت اللقب لصالح ريال مدريد، " التتويج بالدوري الإسباني أمر رائع للغاية، فسعادتي الأن أكثر

من التتويج بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف " لا أستطيع وصف شعوري بعد التتويج بالدوري الإسباني، فالنسبة لي هو أفضل يوم في حياتي التدريبية".

وبسؤاله عن الاحتفال بدون الجماهير، أجاب " الأمر يبدو

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غريباً بالنسبة للجميع، كنا نرغب في الاحتفال مع جماهير ريال مدريد بالتتويج، لكن الأمر صعب في الوقت الراهن بسبب ما نعيشه، لكنني على يقين أن جميع الجماهير سعيدة للغاية باللقب".

يذكر أن ريال مدريد توج بلقب الدوري الإسباني للمرة رقم 34 في تاريخه، ليواصل تربعه على التتويج باللقب بفارق 8 ألقاب عن .

 

 

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