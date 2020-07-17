زيدان : التتويج بالدوري الإسباني أسعدني أكثر من الحصول على دوري أبطال أوروبا

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني.
وقال زيدان خلال تصريحات عقب مباراة فريقه أمام فياريال والتي حسمت اللقب لصالح ريال مدريد، " التتويج بالدوري الإسباني أمر رائع للغاية، فسعادتي الأن أكثرمن التتويج بدوري أبطال أوروبا".
وأضاف " لا أستطيع وصف شعوري بعد التتويج بالدوري الإسباني، فالنسبة لي هو أفضل يوم في حياتي التدريبية".
وبسؤاله عن الاحتفال بدون الجماهير، أجاب " الأمر يبدو
يذكر أن ريال مدريد توج بلقب الدوري الإسباني للمرة رقم 34 في تاريخه، ليواصل تربعه على التتويج باللقب بفارق 8 ألقاب عن برشلونة.
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