رياضة | موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد التتويج بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد التتويج بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق الفوز على نظيره فياريال، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل هدفي ريال مدريد النجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقائق 29 و 77 على الترتيب، بينما سجل هدف فياريال الوحيد إيبورا في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد عند النقطة 86، وتمكن من حسم بطولة الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخ الفريق الملكي.

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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد أمام نظيره ليجانيس، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة، من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.