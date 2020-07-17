رياضة | خالد لطيف: من الصعب عودة نفس الوجوه السابقة لإدارة اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر خالد لطيف: من الصعب عودة نفس الوجوه السابقة لإدارة اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد لطيف, عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني تجاهلت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وقال لطيف فى تصريحات لبرنامج "البريمو"٬ المذاع علل قناة "Ten": "من الصعب عودة نفس الأعضاء السابقين لاتحاد الكرة مرة أخري في نفس المجلس .

وأضاف، الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لم تعتمد اللجوء لمركز لتسوية والتحكيم في المنازعات، مضيفا أن مهام أعضاء اللجنة الخماسية غير ظاهرة باستثناء سحر عبد الحق.

ويذكر ان بطولة الدوري المصري ستعود بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا فى السادس من شهر أغسطس القادم.