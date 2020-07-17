رياضة | بأمر من كونتي.. إنتر ميلان يسعى لشراء عقد سانشيز نهائيًا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بأمر من كونتي.. إنتر ميلان يسعى لشراء عقد سانشيز نهائيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى إنتر ميلان لشراء عقد التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم الفريق المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشكل نهائي، جاء ذلك بعد قناعة أنطونيو كونتي مدرب الفريق بإمكانيات اللاعب.

ويحاول مسئولو انتر ميلان في الوقت الحالي، التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد، بشأن شراء سانشيز بشكل نهائي.

وأبدى كونتي قناعته الشديدة باستمرار سانشيز مع الفريق خلال الموسم الجديد، وطلب ذلك بالفعل من بيبي ماروتا، المدير التنفيذي للنيراتزوري.

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وحسب ما أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن الأمر سيتطلب جهودًا كبيرة لإقناع اليونايتد بالتخلي عن مهاجمه، خصوصًا من الناحية المالية، ولكن في حال قرر النادي الإنجليزي التخلي عن مهاجمه، فلن يقبل بإعارته مرة أخرى، وسيقوم ببيعه نهائيًا.

وسيطالب مانشستر يونايتد بمبلغ مالي ضخم، قد يتخطى الـ 20 مليون يورو، من أجل السماح برحيل سانشيز، حسب ما أكدت التقارير ذاتها.

جدير بالذكر أن سانشيز خاض حتى الآن في 22 مباراة مع إنتر بجميع المسابقات، حيث سجل هدفين فقط، وصنع 7 آخرين