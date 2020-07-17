رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد تتويج ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد تتويج ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي ريال مدريد من حسم لقب الدوري الإسباني الممتاز للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه بعد غياب عن قلعة الملكي منذ عام 2017 الماضي أخر مرة فاز بها.

وحصد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني هذا الموسم بشكل رسمي عقب فوزه اليوم الخميس 16 يوليو على نادي فياريال بهدفين مقابل هدف وهزيمة غريمه التقليدي صاحب وصافة الدوري نادي برشلونة مع أوساسونا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من البطولة.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز عقب مباريات اليوم كالآتي:

1- ريال مدريد، 86 نقطة.

2- برشلونة، 79 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد، 69 نقطة.

4- إشبيلية، 67 نقطة.

5- فياريال، 57 نقطة.

6- ريال سوسيداد، 55نقطة.

7- خيتافي، 54 نقطة.

8- فانسيا، 53 نقطة.

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9- غرناطة، 53نقطة.

10- أتلتيك بلباو، 51 نقطة.

11- أوساسونا، 51 نقطة.

12- ليفانتي، 46 نقطة.

13- إيبار، 42 نقطة.

14- ريال بيتيس، 41 نقطة.

15- ديبورتيفو ألافيس، 39 نقطة.

16- بلد الوليد ، 39 نقطة.

17- سيلتا فيجو، 36 نقطة.

18- ليجانيس، 35 نقطة.

19- ريال مايوركا، 32 نقطة.

20- إسبانيول، 24 نقطة.