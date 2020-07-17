رياضة | رئيس ريال مدريد: زيدان نعمة من السماء وعلينا الحفاظ عليها

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد: زيدان نعمة من السماء وعلينا الحفاظ عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت علامات السعادة على فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عقب فوز فريقه اليوم على خيتافي بهدفين مقابل هدف والتتويج بلقب الدوري الإسباني "الليجا" للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الحالي 2019-2020 مساء اليوم الخميس وذلك قبل جولة واحدة من النهاية.

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بيريز قال في تصريحات عقب فوز ريال مدريد باللقب :"أعتقد أن زيدان نعمة من السماء، أتمنى أن يستمر معنا لفترة طويلة".

وزاد :"أنا فخور جدًا برئاسة هذا النادي مع هذا المدرب وهؤلاء اللاعبين".

وأكمل :" لقد قال زيدان أننا سنفوز في كل مباراة ويجب أن يكون المشجعون فخورين للغاية بهذا الفريق".