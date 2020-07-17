رياضة | الزمالك يقترب من حسم صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من حسم صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادى الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وتحدث محمد عبدالواحد، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن دخول النادي الدجلاوي في مفاوضات مع الزمالك لضم محمد عبد العاطي.

وقال محمد عبدالواحد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مفاوضات الزمالك مع عبد العاطي متوقفة على المقابل المادي فقط".

وكشف عبد الواحد حقيقة المفاوضات مع التونسي إيهاب المباركي قال "هناك بالفعل مفاوضات ولكن لم نحسم القرار النهائي بشكل رسمي".