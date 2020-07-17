هافرتز يكشف عن رغبته في الرحيل عن ليفركوزن هذا الصيف

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كيكر: كاي هافرتز يريد الرحيل عن ليفركوزن هذا الصيف

بعدما نصحه كثير من المراقبين الرياضيين، ومن بينهم الدولي الألماني السابق ميشائيل بالاك، بالبقاء لموسم آخر في ليفركوزن، يبدو أن المهاجم الشاب كاي هافرتز اتخذ قراره بالمغادرة هذا الصيف. فإلى أين الوجهة؟

أعرب الألماني الدولي كاي هافرتز عن رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية وترك باير ليفركوزن قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم.وبحسب ما نقلته مجلة "كيكر" اليوم الخميس (16 يوليو/ تموز 2020)، تسعى العديد من الأندية لضم هافرتز (21 عاما)، بما فيها بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني (بوندسليغا)، لكن تشيلسي الإنجليزي الذي تعاقد مؤخرا مع مواطنه تيمو فيرنر من لايبزيغ، يبدو هو الأقرب لضمه.

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ولم تحدد "كيكر" مصادرها في التقرير الذي كشف عن رغبة اللاعب في الانتقال إلى تشيلسي. ويمتد عقد هافرتز مع ليفركوزن حتى 2022، لكن إخفاق النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل زاد من التكهنات المحيطة برحيله.

وتردد أن تشيلسي سيكون في حاجة لدفع أكثر من 100 مليون دولار لضم هافرتز إلى ستامفورد بريدج. وأنهى ليفركوزن الموسم الماضي من البوندسليغا في المركز الخامس وخسر أمام بايرن في نهائي الكأس لكنه على أعتاب التأهل لدور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي، التي تقام باقي فعالياتها في ألمانيا، حيث فاز الفريق في ذهاب دور الستة عشر على مضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي (3/1).