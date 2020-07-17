شكرا لقرائتكم ‫الحضرى: الأهلى نادى القرن ولو صلاح فى جيلنا كنا صعدنا لربع نهائى المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام الحضري نجم حراسة منتخبنا الوطني السابق، أنه كان سيرحب بمنح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إذا طلب منه المدير الفني ذلك، لأنه لاعب ذو قيمة على مستوى العالم، والقيادة ليست بالشارة، وأضاف الحضري في تصريحات تلفزيونية أنه يجب علي الجميع أن يفتخر بما قدمه محمد صلاح حيث أصبح من أفضل 3 لاعبين في العالم وكنت أول من قدم التهنئة له بعد الفوز بالدوري الإنجليزي، مؤكداً أن صلاح لو تواجد في جيله مع المدير الفني حسن شحاته لتأهلنا إلى كأس العالم والصعود لدور الثمانية.

وشدد عصام الحضرى أن الأهلى ليس طرف فى قضية نادى القرن، مشيراً إلى أن الاتحاد الإفريقى أعطى اللقب للأحمر منذ عدة سنوات، موضحاً أن كل نادي له حقوق يتحدث عنها، ورفع قضية حق مشروع لأى أحد، مشدداً على أن النادى الأهلى هو نادى القرن فى إفريقيا، والعالم بأكمله يعلم من هو نادى القرن، وهناك حقوق لأندية ثانية لهم الحق.

وأكمل: "الأهلي ليس طرف في قضية القرن، الاتحاد الإفريقي أعطى اللقب للأحمر منذ عدة سنوات الأهلي هو نادي القرن في إفريقيا، والعالم بأكمله يعلم من هو نادي القرن ,لكن الأهلي ليس طرفا في الموضوع، والكاف هو الجهة المسئولة أمام الزمالك".

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وواصل "لم أكن مع قرار رحيل شريف إكرامي من الأهلي، كنت أتمنى أن يستمر ويكون في منافسة مع الشناوي وعلي لطفي".

وأكمل: "أحمد فتحي هو صاحب قرار رحيله عن الأهلي، ولا نعرف الذي حدث بينه وبين لجنة الكرة، العائد المادي من اللجنة والعرض الثاني من بيراميدز ومدة التعاقد وكل هذه الأمور".