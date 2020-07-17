شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى: محمد صلاح لو فى جيلنا كنا صعدنا إلى ربع نهائى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام الحضري نجم حراسة منتخبنا الوطني السابق، أنه كان سيرحب بمنح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إذا طلب منه المدير الفني ذلك، لأنه لاعب ذو قيمة على مستوى العالم، والقيادة ليست بالشارة، وأضاف الحضري في تصريحات تلفزيونية أنه يجب علي الجميع أن يفتخر بما قدمه محمد صلاح حيث أصبح من أفضل 3 لاعبين في العالم وكنت أول من قدم التهنئة له بعد الفوز بالدوري الإنجليزي، مؤكداً أن صلاح لو تواجد في جيله مع المدير الفني حسن شحاته لتأهلنا إلى كأس العالم والصعود لدور الثمانية.

وكان عصام الحضري قد أشاد بقدرات محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، مضيفاً "حارس مرمى مصر الأول هو محمد الشناوي، لعب كأس أمم إفريقيا وشارك في التصفيات".

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وشدد عصام الحضرى أن الأهلى ليس طرف فى قضية نادى القرن، مشيراً إلى أن الاتحاد الإفريقى أعطى اللقب للأحمر منذ عدة سنوات، موضحاً أن كل نادي له حقوق يتحدث عنها، ورفع قضية حق مشروع لأى أحد، مشدداً على أن النادى الأهلى هو نادى القرن فى إفريقيا، والعالم بأكمله يعلم من هو نادى القرن، وهناك حقوق لأندية ثانية لهم الحق.

واختار الحضري أفضل 11 لاعبًا، عاصرهم في الملاعب: قائلًا: "التشكيل المثالي لأفضل 11 لعبوا معي هم أحمد فتحي، وائل جمعة، هاني سعيد، سيد معوض، حسني عبد ربه، محمد شوقي، أحمد حسن، محمد أبو تريكة، عماد متعب، ومحمد زيدان، وعمرو زكي."