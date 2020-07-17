الامارات | "ريال مدريد" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "زيدان اسم لن تنساه كرة القدم"

شكرا لقرائتكم خبر عن "ريال مدريد" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "زيدان اسم لن تنساه كرة القدم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت وسموم #ريال_مدريد، و #هلا_مدريد، و#زيدان، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني، للمرة الـ 34 في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه فياريال، اليوم.

وعبر مئات المتابعين عن فرحهم بفوز الريال وتتويجه باللقب، مشيرين إلى أنهم كانوا يتوقعون هذه النتيجة للنادي الملكي لأنه كان ولا يزال وسيبقى، بنظرهم، صاحب الانجازات والنجاحات الكبيرة، وأن التتويج بالألقاب أمر ليس بجديد عليه.

وقال مغردون أن الريال حصل على اللقب بجدارة واستحقاق، نظرا للمجهود الكبير الذي بذله خلال المباراة، من جميع لاعبي الفريق.

فقال أحد المتابعين: "لقب مستحق لريال مدريد بعد اداء ومجهود جبار من الجميع وخاصة بعد التوقف، ابطال هذا اللقب هم العظيم زيدان والقائد راموس والحارس كورتوا وبنزيما الذي قدم موسم ممتاز والصخرة كاسيميرو".

وقال آخر: "الحمدلله..ريال هذا الموسم ابدع امتع.. انتصار وحسم لليغا عن جدارة واستحقاق بفضل روح ورغبة اللاعبين.. وخلفهم مدرب عظيم وشخصية قوية " زيزو ".. مبروك الليغا الرقم 34".

كما شكر الكثير من المغردين مدرب الفريق زين الدين زيدان، الذي تصدر وسم باسمه أيضا موقع "تويتر"، موضحين أن له الفضل الكبير في تتويج الفريق اليوم، وأنه شخصية "عظيمة" سواء كلاعب أو كمدرب، فقال أحدهم: "شكرا زيدان على عودة مدريد الى منصات تتويج والقاب والبطولات".

وقال آخر: "كل ما يلمسهُ زيدان يتحول إلى ذهب.. 11 لقب في 3 سنوات ونصف !!.. اتعبت من بعدك يا اسطورة.. لم ولن يأتي أي مدرب يفعل مافعلته يا اسطورة".

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كما وصف مغردون الريال بالنادي "العظيم"، الذي يتميز عن باقي الفرق، فقال أحدهم واصفا الفرق: "إذا استهوتك لعبة كرة القدم.. فعليك بتشجيع الفرق الإيطالية والإسبانية.. فالطليان يلعبون كأنهم يدافعون عن أولادهم.. والأسبان يلعبون كأنهم يراقصون حبيباتهم.. وشجّع ريال مدريد فهو ناد ٍعظيم".

من جانبهم عبر مشجعون لفريق برشلونة، الذي تعرض لخسارة مريرة على أرض ملعبه "الكامب نو" أمام ضيفه أوساسونا، عن إعجابهم بلعب فريق ريال مدريد، مشيرين إلى أنهم على الرغم من تشجيعهم لبرشلونة، إلا أن الريال كان يستحق اللقب لأنه كان الأفضل لهذا العام.

فقال أحد المتابعين: "رغم اني اشجع برشلونة ولكن ريال مدريد هو من يستحق القب هذا العام لانه الافضل مبروك ريال مدريد"

وقال آخر: "رغم برشلونيتي الا ان زيدان شخص عظيم كـ لاعب و الان كـ مدرب رجع لمدريد وارجعهم للقمة.. مبروك للريال.. تستحقون وبجدارة".

من جهته نشر الحساب الرسمي لفريق ريال مدريد على "تويتر" مقاطع فيديو للحظات تتويج الفريق بلقب الدوري الاسباني للمرة الـ 34 في تاريخه.

كما نشر الفريق مقطع فيديو للمدرب زيدان، وعلق عليه: "رجل الألقاب.. الأسطورة زيدان".

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