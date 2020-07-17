شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد × فياريـال: اللقب رقم 34 للملكي المدريدي.. ورقم تدريبي رائع لـ«زيدان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج ريـال مدريد رسميًا بلقب الدوري الإسباني "لاليجا" لموسم 2019/2020، وذلك بعد تغلبه على فريق فياريال بنتيجة 2-1 في مباراة ضمن مباريات الجولة 37، وهي الجولة قبل الأخيرة من الموسم.

ورفع ريـال مدريد رصيد نقاطه إلى 86 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه، برشلونة، الذي سقط على ملعبه ضد أوساسونا في مباراة لم تؤثر كثيرًا في حسم اللقب للعملاق المدريدي.

ولعب الفرنسي كريم بنزيمة دور البطولة في مباراة التتويج بلقب لاليجا مع تسجيله هدفين اليوم، ليرفع من سجله التهديفي في المسابقة إلى 21 هدف، مسجلًا 20 هدفًا أو أكثر لموسمين على التوالي في لاليجا للمرة الأولى في مسيرته بالمسابقة مع العملاق المدريدي.

ولم يؤثر هدف فيسنتي إيبورا لاعب فياريال على نتيجة المباراة النهائية، وأن كان حرم العملاق البلجيكي من الحفاظ على شباكه للمباراة الثانية على التوالي، لكن ذلك لم يؤثر بالنهاية على تحقيق ريـال مدريد للفوز رقم 10 على التوالي، وضمان لقب الدوري قبل جولة من النهاية.

وحقق ريـال مدريد لقب الدوري رقم 34، وهو اللقب الثاني من الدوري الإسباني تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي عزز من سجل الألقاب التي حققها مع الفريق إلى 11 لقب (2 دوري، 3 دوري أبطال، 2 كأس سوبر أوروبي، 2 كأس سوبر محلي و2 كأس العالم للأندية).

وعزز «زيدان» من موقعه كثاني أنجح مدرب في تاريخ النادي، ويصبح على بعد ثلاث ألقاب فقط من معادلة الرقم الأفضل لمدرب مع النادي، وهو الإسباني ميجيل مونيوز (14 لقبًا).

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وحقق «زيدان» ألقابه الـ11 خلال 209 مباراة رسمية مع ريـال مدريد (خلال فترتي قيادته للفريق) وهو المعدل الذي يعني أن ريـال مدريد تحت قيادة «زيزو» يفوز بلقب كل 19 مباراة.