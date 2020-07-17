شكرا لقرائتكم حسام الزناتي: لست عضوا بالوايت نايتس.. وعامر حسين لم يجامل الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات في اتحاد الكرة أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية أول من تفاوض معه لتولي مهمة العمل بالجبلاية، وأضاف حسام الزناتي أنه في البداية رفض العرض بسبب عمله في نادي الجونة الا أنه عاد ووافق رغم اعتراض نادر شوقي رئيس الشركة المكلفة بإدارة النادي الساحلي.

تابع حسام الزناتي خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم سبورتس" مع الإعلامي أحمد شوبير: "منذ اليوم الأول رفعت ملف التشجيع من عقلي نهائياً للتأكيد على احترافيتي".

ونفى حسام الزناتي انضمامه لرابطة أولتراس الزمالك، قائلاً: "لست عضوا بالوايت نايتس وكلما تم تداوله صورة لحضور مباراة واحدة".

وشدد حسام الزناتي على أنه يتواصل مع عدد من المسئولين في الكاف والاتحاد الإنجليزي المختصين بالمسابقات وأيضاً الاتحاد العربي لكرة القدم، والجزائر وبعض البلدان الأخرى للحصول على الخبرات الكافية التي تجعله قادر على توسيع آفاقه في مهام عمله.

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وقال مدير إدارة المسابقات: "أرفض المجاملات في اختيار المراقبين للمباريات، وسبق أن حددنا ما يقرب من 30 عنصراً ممن نعتمد عليهم بشكل كامل".

وتحدث حسام الزناتي عن اشهار رابطة الأندية المحترفة قائلاً: سأكون سعيداً للغاية بتولي رابطة الأندية مهام عملها والعمل على إدارة بطولة الدوري المصري خاصة وانهم أصحاب الحق خاصة ان هناك صعوبات كبيرة في الدفاع عن الجبلاية لأنه لا يملك جماهير مثل الأندية نفسها".

وتابع: سأكون سعيد للغاية بالعمل معهم حال الاستقرار على اسمي في الرابطة لتولي المهمة الرسمية في الموسم المقبل".

ودافع حسام الزناتي عن عامر حسين قائلاً: "تعرض لظلم كبير بسبب تغيير مسابقات الكاف وأنه لم يجامل الأهلي نهائياً عكس ما يتردد".