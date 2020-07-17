شكرا لقرائتكم الزناتي: الأهلي يغيب عن الدور التمهيدي لبطولات كاف..والزمالك أقل خظاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات في اتحاد الكرة ان النادي الأهلي سيغيب بنسبة كبيرة للغاية عن الدور التمهيدي لمسابقات الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" الموسم المقبل.

أضاف حسام الزناتي خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم سبورتس" مع الإعلامي أحمد شوبير: "الزمالك أيضاً لديه فرصة كبيرة لكن إذا كانت الفرق المشاركة أقل من 59 لذلك تجد الفرص أقل بنسبة بسيطة عن الأهلي".

وشدد مدير لجنة المسابقات في اتحاد الكرة أنه قدم مقترحاً بتقليص عدد الأندية في البطولة الى 16 نادياً خاصة وان الصراع في الهبوط معروف للجميع منذ بداية الموسم ولا داعي لزيادة عدد الأندية المشاركة خاصة وان تونس التي تشارك في نهائي الأبطال سنوياً تنظم الدوري من 14 فريقا ونفس الحال الجزائر والمغرب وكل الدول بمحيط المنطقة.

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تابع أن جدول الدوري المصري جاهز منذ 10 أيام وتم ارساله للأمن وفي انتظار الموافقات الرسمية عليه لإعلانه رسمياً.

وعن الأندية المشاركة الموسم المقبل في البطولات الافريقية والعربية قال حسام الزناتي إن الأندية لن تشارك في أكثر من بطولة واحد وأنه لا صحة على السماح لأي نادي اللعب في أبطال افريقيا وابطال العرب في ان واحد لأنه من رابع المستحيلات انهاء الموسم بهذا الشكل.

وناشد الزناتي الأندية مساعدته في العمل على انهاء البطولة في الموعد المحدد حتى يتمكن من انطلاق الموسم القادم في الموعد المحدد للختام قبل انطلاق اولمبياد طوكيو.