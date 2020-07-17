شكرا لقرائتكم الزناتي: تقدمت باستقالتي من المسابقات بسبب تأجيل قمة الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة، أنه تقدم باستقالته من الجبلاية، بسبب قرارا تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الأسبوع الرابع من الدوري، وقال مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة إنه اعتراض على قرار تأجيل القمة لكنه في النهاية شاب وكان لديه حماس بختام الموسم دون أن يكون هناك مؤجلات لكن عمرو الجنايني أكد أنه قرار الأمن وليس أي شيء آخر.

وتحدث حسام الزناتي، عن أنه كان يسعى إلى انتظام سير البطولة بدون مشكلات لكن الظروف وقفت ضده بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه تفاجئ بالعديد من المعوقات داخل الجبلاية.

وأضاف حسام الزناتي خلال استضافته في برنامج "ملعب اون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير: "كنت شايف اننا محظوظين ان القمة بين الأهلي والزمالك في الأسبوع الرابع يعنى المباراة مش هتكون مهمة في حسم اللقب، لكن جالنا أمر من الأمن بتأجيل اللقاء، وكنت معترض على قرار تأجيل لقاء القمة وقلت لمحمد فضل (الصعوبات كده كتير ودي مش هتكون اول مرة)".

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واوضح بالفعل تقدمت باستقالتي بعد هذا القرار لأني كنت اري ان هذه لن تكون المرة الأخيرة التي يتم فيها تأجيل المواجهات، لافتا إلى أن تأجيل القمة تسبب في تأخير انتهاء الدوري.

وتحدث حسام الزناتي عن مستقبله باتحاد الكرة، مؤكداً أنه يطمح للعمل كمحكم في المحكمة الرياضية الدولية، بالإضافة الى العمل في الاتحاد الدولي للعبة وأنه شرف أن يعمل في الأندية المصرية سواء الأهلي أو الزمالك لكن هذا ليس طموحه نهائياً.

وتابع أن مسابقة كأس مصر سيتم استكمالها وأن بطولة السوبر ليست أزمة لأن الموسم الحالي شهد إقامة مباراتين للبطولة الحالية.