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شكرا لقرائتكم قناة الأهلى لريال مدريد: تهانينا لكبير أوروبا وشريكنا باحتفالية نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هنأت قناة النادى الأهلى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ريال مدريد بعد تتويجه بلقب الدوري الإسبانى للمرة الـ34 معلقة:" تهانينا إلى كبير أسبانيا وأوروبا وشريكنا في احتفالية نادي القرن.
حصل ريال مدريد على لقب الدورى الإسبانى للمرة الـ 34 فى تاريخه بعد الفوز على ضيفه فياريال، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب "الفريدو دى ستيفانو" فى الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدورى الإسبانى.
انتهى الشوط الأول بتقدم الريال بهدف احرزه النجم الفرنسى كريم بنزيما فى الدقيقة 29.
فى الشوط الثانى عاد بنزيما وسجل الهدف الصانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 83 ليرفع رصيده إلى 21 هدفا هذا الموسم فى وصافة الهدافين بفارق هدفين فقط عن ليونيل ميسى نجم برشلونة.
وقلص فياريال الفارق بهدف فيسينتى إيبورا فى الدقيقة 83 من ضربة رأس.
وبتلك النتيجة يتصدر الفريق الملكى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 86 نقطة وبفارق 7 نقاط عن غريمه التقليدى برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 79 نقطة، بينما يحتل فريق فياريال المركز الخامس برصيد 57 نقطة.
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