شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن موعد تقديم ملف نادى القرن لـ"فيفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موعد تقديم ملف نادي القرن الإفريقي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد الاجتماعات العديدة في الفترة الماضية.

وأكد مرتضى في تصريحات نقلتها قناة الزمالك، أن الملف سيتم تقديمه إلى الفيفا في غضون 3 أيام بشكل رسمي.

وأشار إلى أن هناك إثنين محامين أوروبيين سيطلعوا على الملف برمته قبل تقديمه بشكل نهائي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم وترجم الزمالك الملف للغتين العربية والإنجليزية وتدعيمه بالعديد من المستندات.

Advertisements

كما نقلت القناة :"مرتضى منصور يجتمع غدا مع مسئولي الصفحات الزملكاوية الساعة 3 عصرا بنادى الزمالك"

لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك فوق قضية "بطل القرن الحقيقى"، الذى جهز مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور ملف كامل للمطالبة بالحصور على لقب نادي القرن الأفريقي، مبررين ذلك بأنهم أصحاب التتويج بعدد أكبر من البطولات القارية في القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" من قبل في تحديد صاحب اللقب.

وتعد قضية "بطل القرن" بسبعة أرواح لأنه منذ 20 عاما على حسمها لصالح النادى الأهلى، وما زال الزمالك وجماهير تعتقد أنها حق تم سلبه منهم مع نهاية القرن الـ20.