شكرا لقرائتكم مازن مرزوق: الأندية الفاشلة هي من تطالب بإلغاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، إنه يوافق على تشكيل رابطة للأندية وإن ذلك سيخدم الكرة المصرية.

وأكد مازن مرزوق في تصريحات تلفزيونية: "جميع الأندية توافق على تشكيل رابطة للأندية، ولكن اتحاد الكرة يرفض حتى يستطيع السيطرة على الأمور".

وفي سياق آخر، شدد مازق مرزوق: "يجب عودة الدوري، والأندية الفاشلة هي من تطالب بإلغاء الدوري".

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على جانب آخر، صرحت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي كرة الصالات أن اتحاد الكرة وافق على مشاركة منتخب مصر الأوليمبي لكرة الصالات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد السنغال 2022.

وقالت سحر عبد الحق، إنه تم وضع خطة شاملة لبناء قاعدة على مستوى المراحل السنية في كرة الصالات

يذكر أن المنتخب الأول لكرة الصالات يبدا الإستعداد لكأس العالم لكرة الصالات ليتوانيا 2021 في السادس من أغسطس القادم

كما وافق الاتحاد على مشاركة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا باوغندا.