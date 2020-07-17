شكرا لقرائتكم برشلونة يتعثر على أرضه أمام أوساسونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل روبرتو توريس هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود أوساسونا للفوز بعشرة لاعبين 2-1 على برشلونة في كامب نو في نهاية محرجة لمسيرة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري بعد الفوز 2-1 على فياريال أيضا.

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ويعاني برشلونة منذ استئناف الدوري في منتصف يونيو، عقب توقف طويل بسبب جائحة كوفيد-19، وتجمد رصيده عند 79 نقطة وبفارق سبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر قبل إقامة الجولة الأخيرة.

وتقدم أوساسونا بهدف عن طريق خوسيه أرنايز في الدقيقة 16 بينما أدرك ليونيل ميسي التعادل من ركلة حرة في الدقيقة 62.

لكن أوساسونا لم يتأثر بطرد إنريك جاليخو وخطف هدف الانتصار في الثواني الأخيرة بواسطة توريس.

