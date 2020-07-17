شكرا لقرائتكم إنتر ميلان يكتسح سبال برباعية ويقفز إلى المركز الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح إنتر ميلان مضيفه سبال 4 - صفر، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم إنتر في الدقيقة 37 عن طريق أنطونيو كاندريفا، قبل أن يضيف زميله كريستيانو بيراغي الهدف الثاني في الدقيقة 55.
وفي الدقيقة 60 سجل التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثالث لإنتر ميلان، قبل أن يختتم روبرتو جاليارديني رباعية فريقه في الدقيقة 74.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 71 نقطة، ليحتل المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف المتصدر يوفنتوس، مع تبقي خمس مراحل على نهاية المسابقة، فيما تجمد رصيد سبال عند 19 نقطة في المركز الأخير.
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