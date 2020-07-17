هاميلتون يتطلع للتألق في المجر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أيام من فوزه البارع في النمسا، يعود البريطاني لويس هاميلتون إلى واحدة من حلباته المفضلة في نهاية الأسبوع، عندما يخوض جائزة المجر الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

يستعدّ هاميلتون لحلبة ضيقة ومتعرّجة في هنغارورينغ الواقعة على بعد 25 كيلومتراً من العاصمة بودابست، وعينه هذا الموسم على لقب سابع في بطولة العالم؛ لمعادلة رقم السائق الأسطوري الألماني ميكايل شوماخر.

وبعد تتويجه سبع مرات في المجر، سيعادل سائق مرسيدس بعد غد الأحد رقم شوماخر بحال تتويجه للمرة الثامنة في سباق واحد، على غرار ما قام به «البارون» الألماني في حلبة ماني كور الفرنسية بين 1994 و2006.

وقال هاميلتون: «عندما أتذكر الأرقام التي حققها ميكايل، لا يزال هذا الأمر يذهلني، لطالما أحببت المجر. بودابست ومونتريال هما الأفضل بالنسبة لي؛ لذا أنا متحمس للعودة».