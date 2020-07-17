مها البريكي تحرز برونزية مونديال الجامعات للكرة الإلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حققت طالبة جامعة زايد مها البريكي إنجازاً تاريخياً في أول مشاركة لها في بطولة العالم الجامعية لكرة القدم الإلكترونية، والتي أقيمت في الفترة من 6 إلى 16 يوليو/تموز.

وحصلت ممثلة الإمارات على المركز الثالث؛ بعد أن فازت على جيسيكا لاعبة أستراليا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقد حققت مها، ريمونتادا بعد أن تأخرت طوال الشوط الأول بهدف للاشيء

وتألقت في الشوط الثاني، وأحرزت ثلاثة أهداف متتالية، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لهدفين.

من ناحيته، أثنى الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للرياضة الجامعية على تلك النتيجة التاريخية؛ حيث إنها أول مرة تحرز فتاة من الإمارات ميدالية في أول مشاركة لها في بطولة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، وهذا إن دل على شيء؛ فهو يدل على اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في الاتحاد الرياضي بمؤسسات التعليم بالرياضة الجامعية، وقد أحرزت فيها الإمارات تقدماً باهراً على المستويات العربية والإقليمية والدولية؛ من حيث المشاركة والتنظيم لكبرى الفعاليات الدولية.

وأهدت مها البريكي الفوز الغالي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى شعب دولة الإمارات، معاهدة الجميع إن شاء الله بالمحافظة على مستواها، ودوام الوقوف على منصات التتويج.