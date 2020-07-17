شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الألعاب الأولمبية للشباب في داكار حتى 2026 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب المقررة في العام المقبل 2022، لمدة أربع سنوات لتقام عام 2026، وكشفت في بيانها عن أن سبب التأجيل الاضطراب الواسع النطاق الناجم عن جائحة كورونا.
وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية:«المنظمة وافقت بشكل متبادل على تأجيل أول حدث أولمبي يعقد في إفريقيا بعد طلب من الرئيس السنغالي ماكي سال، وتمت الموافقة على القرار من قبل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية خلال آخر اجتماع له عن بُعد، وسيعطي الضوء الأخضر للقرار من قبل الجلسة التي ستعقد 17 يوليو، وأود أن أكرر أن اللجنة الأولمبية الدولية لتنظيم الألعاب الأولمبية للشباب المؤجلة حتى 2026، وأجدد ثقتي في المجلس التنفيذي وفي فرق عمله التي تعمل جنباً إلى جنب لجعل داكار 2026، الحدث الأولمبي الأول في إفريقيا ناجحاً ولا ينسى.
وذكر البيان الصادر عن اللجنة الأولمبية الدولية أن التأجيل ناتج عن النطاق الواسع من التحديات التشغيلية التي تواجهها اللجنة الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية الوطنية، والاتحادات الدولية بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».
ويذكر أن داكار كانت قد فازت بحقوق تنظيم الألعاب الأولمبية للشباب عام 2018، والتي تكتسب أهمية خاصة كونها أول حدث أولمبي يقام في قارة إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل الألعاب الأولمبية للشباب في داكار حتى 2026 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.