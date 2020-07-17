تأجيل الألعاب الأولمبية للشباب في داكار حتى 2026

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب المقررة في العام المقبل 2022، لمدة أربع سنوات لتقام عام 2026، وكشفت في بيانها عن أن سبب التأجيل الاضطراب الواسع النطاق الناجم عن جائحة كورونا.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية:«المنظمة وافقت بشكل متبادل على تأجيل أول حدث أولمبي يعقد في إفريقيا بعد طلب من الرئيس السنغالي ماكي سال، وتمت الموافقة على القرار من قبل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية خلال آخر اجتماع له عن بُعد، وسيعطي الضوء الأخضر للقرار من قبل الجلسة التي ستعقد 17 يوليو، وأود أن أكرر أن اللجنة الأولمبية الدولية لتنظيم الألعاب الأولمبية للشباب المؤجلة حتى 2026، وأجدد ثقتي في المجلس التنفيذي وفي فرق عمله التي تعمل جنباً إلى جنب لجعل داكار 2026، الحدث الأولمبي الأول في إفريقيا ناجحاً ولا ينسى.

وذكر البيان الصادر عن اللجنة الأولمبية الدولية أن التأجيل ناتج عن النطاق الواسع من التحديات التشغيلية التي تواجهها اللجنة الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية الوطنية، والاتحادات الدولية بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

ويذكر أن داكار كانت قد فازت بحقوق تنظيم الألعاب الأولمبية للشباب عام 2018، والتي تكتسب أهمية خاصة كونها أول حدث أولمبي يقام في قارة إفريقيا.