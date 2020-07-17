شكرا لقرائتكم خبر عن الزناتى: يوجد 64 سيناريو لجدول المباريات..وأخطارنا الجهات الأمنية بالجدول منذ 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أنه مؤيد لقرار عودة مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم ولكن أعتراضه الوحيد على طلب الأندية بفترة أعداد لاستئناف النشاط الرياضى بسبب ضيق الوقت، و يوجد 64 سيناريو لجدول مباريات البطولة هذا الموسم، ومن الأفضل أن يكون عدد الأندية المشاركة فى بطولة الدورى 16 نادى و ليس 18، وتم أخطار الجهات الامنية بجدول أستئناف المباريات منذ 10 أيام و ننتظر القرار النهائى لإعلانه للجمهور والأندية .

أضاف حسام الزناتى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت، أنه من المستحيل مشاركة الأندية فى أكثر من بطولتين الموسم المقبل بسبب ضغط المباريات بسبب عدم تأجيل المباريات وتنظيم وقت كافى والاستعداد للقاءات الهامة والأندية المشاركة فى بطولة دورى الأبطال والكونفدرالية الأفريقية لا يمكنه المشاركة فى البطولة العربية .

وأشار حسام الزناتى أنه تقدم بالاستقالة عقب تأجيل مباراة الاهلى و الزمالك فى الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وهذا جاء الامر عقب الحماس الكبير الذى كان يتواجد بداخلة بانتظام جدول مباريات البطولة .