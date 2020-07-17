شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة المسابقات: القيد المحلى يبدأ قبل نهاية الموسم بـ 4 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم أن الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " أرسل خطاب يفيد بفتح القيد المحلى للأندية قبل نهاية الموسم بـ 4 أسابيع، وقيد اللاعبين الجدد دون المشاركة فى المباريات المتبقية من الموسم وهذا قرار استثنائي هذا العام وتعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمراً صحفياً خلال الأسبوع الجاري لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 اغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا

وأضاف حسام الزناتى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت:"المشكلة فقط إذا كان تاريخ انتهاء القيد الإفريقي قبل موعد فتح القيد في مصر وقتها ستضطر الأندية لقيد لاعبيها من قائمة الموسم الحالي إفريقيا، على أن تضيف صفقاتها الجديدة في شهر يناير، والأمر الجيد أننا في الفترة بين فترة القيد الأولى، والثانية في يناير، تلعب الفرق الدورين الـ64 والـ32 فقط ".

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وأشار حسام الزناتى أنه يفضل عدم تجمع للمنتخب الوطنى الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى فى أكتوبر القادم بسبب ضغط المباريات فى بطولة الدورى المصرى هذا الموسم وعدم موجود مباريات فى الأجندة الرياضية .

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا قرر تمديد العقود لجميع اللاعبين ومن بينهم المعارين وبالتالى فالعقود مستمرة لنهاية الموسم، ولكن من حق النادى الأصلى للاعب قيده فى قائمته الجديدة على أن يشارك معه فى الموسم الجديد وفقا لتعليمات الفيفا.