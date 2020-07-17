شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى: العالم كله عارف أن الأهلى نادى القرن..والشناوى حارس مرمى مصر الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب السابق، أن الأهلى ليس طرف فى قضية نادى القرن، مشيراً إلى أن الاتحاد الإفريقى أعطى اللقب للأحمر منذ عدة سنوات، موضحاً أن كل نادي له حقوق يتحدث عنها، ورفع قضية حق مشروع لأى أحد، مشدداً على أن النادى الأهلى هو نادى القرن فى إفريقيا، والعالم بأكمله يعلم من هو نادى القرن، وهناك حقوق لأندية ثانية لهم الحق.

وأشاد عصام الحضري في تصريحات تليفزيونية، بقدرات محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، مضيفاً "حارس مرمى مصر الأول هو محمد الشناوي، لعب كأس أمم إفريقيا وشارك في التصفيات".