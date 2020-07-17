شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى: الكرة مراتى التانية وطلقتها.. وبادجى تدرب معى 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام الحضري حارس مرمي المنتخب السابق، أنه لن يعود للممارسة الكرة مرة أخري، مضيفاً: "الكرة مراتي التانية وطلقتها، ومش هلعب كرة تاني، المنظومة بالكامل بها أخطاء والقنوات ورؤساء الأندية يهاجمون بعضهم، وربنا يكون في عون اللاعبين"، متابعاً أن عدد من اللاعبين تدربوا معه خلال الفترة الأخيرة مثل عبدالله بكري، فيما رفض عروض حراس المرمى للتدريب معه، مطالبا إياهم بالحصول على إذن من مدربيهم".

وأضاف الحضري في تصريحات تليفزيونية، أن أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي تدرب معه لمدة 3 أسابيع ونفذ معه برنامجاً تدريبياُ خلال فترة التوقف الأخيرة، مؤكداً: "إذا عرض عليّ تدريب حراس مرمى الأهلي والزمالك سأختار الأحمر، حتى لو العرض أقل ماديًا، مع احترامي للزمالك وجماهيره".

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وأوضح الحضري: "أن عودة هاني أبو ريدة إلى اتحاد الكرة ستشكل فارقاً كبيراً، ولكن ألا يعود بنفس القائمة التي كانت متواجدة معه لأنهم كانوا غير موفقين، ولو طلبني في أي مهمة سأقبل، هو عشرة 25 عاما وبمثابة الأب روحي له".

وأشار الحضري إلى أنه لم يجلس احتياطيا طوال مسيرته لأي حارس، باستئناء كأس الأمم الأفريقية 1998 في بوركينافاسو لحساب نادر السيد، مضيفاً "كسرت عضم كل الحراس الذين لعبوا معي".

وتابع: "أتمنى وصول الأهلي والزمالك لنهائي إفريقيا وأن يفوزا بالبطولة بالأخص القلعة الحمراء، ولو استمرينا على نفس المشاكل الحالية بين الناديين لن يحققوا البطولة".