شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل ملف "لقب القرن" إلى الفيفا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلامى خالد الغندور ولاعب الزمالك السابق أن مرتضى منصور رئيس النادى، أكد أن الملف تمت ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وسيتم عرضه على محاميان أحدهما إيطالى والثانى برتغالى، على أن يتم إرسال الملف الى الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " خلال 3 أيام أو 4 على الأكثر، مع وجود الملف في اتحاد الكرة أيضا .

وقال الغندور خلال البرنامج الذى يقدمه على قناة النادى، إن الملف سيتم إرساله إلى الفيفا لدراسته وحسم صاحب لقب نادى القرن، بعد إضافة بعض المستندات، عن الملف الذى تم ارساله للجبلاية، وبعد اطلاع المحاميان مع محمد بيومى ، في وجود أحمد مرتضى و أحمد جلال إبراهيم .

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وقال الغندور إن أشرف بن شرقى لاعب الفريق سيصل إلى مصر بعد أسبوع تقريبا، بسبب ظروف الطيران ، للانضمام إلى الفريق الأبيض خلال فترة الإعداد استعدادا لعودة النشاط، سواء دورى أو مباريات أفريقية .

ويقدم نادى الزمالك ملف لقب نادى القرن الى اتحاد الكرة اليوم تمهيدا الى تقديم شكوى رسمية الى المحكمة الرياضية الدولية، وكشف مصدر داخل لجنة لقب نادى القرن بنادى الزمالك أنه سيتم تقديم ملف الشكوى لاتحاد الكرة اليوم حيث انتهت اللجنة من اعداد مذكرة كاملة وبعض لقطات الفيديو والمستندات التى تثبت أن الزمالك الاحق بلقب نادى القرن من الأهلي.

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أكد أنه تم إعداد وتجهيز مذكرة لإرسالها إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للبحث عن حقه فى قضية نادى القرن ثم أرسلها الى الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا ".