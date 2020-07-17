شكرا لقرائتكم خبر عن تيجانا: أتوقع نهائى مصرى بدورى أبطال أفريقيا وفوز الزمالك بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن الفريق الأبيض قادر على التأهل إلى نهائي دورى أبطال أفريقيا، والذى يتمنى أن يكون نهائي مصري خالص ، وأن يتوج الزمالك باللقب الأفريقي لإسعاد الجماهير البيضاء بحصد البطولة الأفريقية، قائلا:"الزمالك قادر على التأهل إلى نهائي دورى أبطال افريقيا ، ونتمنى نهائي مصري خالص والزمالك يأخد البطولة "

وتحدث تيجانا عن حسنى عبد ربه قائلا: وصل للعالمية، رغم أنى في البداية لم أكن اعرفه ، حيث كان مصابا وهو لاعبا تحت 17 سنة ، وخلال تجمعات منتخب الشباب كان مصاب ولا نعرف عنه شيئا ، وبعد تكوين المنتخب بـ 6 أشهر ، وحدثنى فوزى جمال أن هناك لاعب اسمه حسنى عبد ربه ، فأخبرته أن هناك تجمع، وأول يوم انضم لم يغادر المنتخب وأصبح اساسى ، فهو لاعب محترم ومركز ويلعب في مركزى المدافع والليبرو .

وتطرق عضو مجلس الزمالك عن ركلة الجزاء التي سددها مجدى عبد الغنى لاعب الأهلى والمنتخب السابق ، في مباراة منتخب مصر أمام المنتخب الهولندى، بكأس العالم والذي سجله 12 يونيو 1990 فى افتتاح مجموعة مصر بكأس العالم التي أقيمت بإيطاليا، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابى 1_1 ، أنه كان من المقرر أن يسدد ركلة الجزاء جمال عبد الحميد ، نجم الأهلى و الزمالك السابق حيث كان الجوهرى قد وضع ترتيب لتسدسد ركلات الجزاء وكان عبد الحميد رقم 1 و عبد الغنى اللاعب الثانى ، إلا ان الأخير تقدم ، وكان لديه ثقة في تسديد الركلة وإحراز الهدف وهو ما تم بالفعل .