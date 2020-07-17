شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الزناتى: ليس لدى أنتماء لأحد الاندية.. والجناينى لا يتدخل فى عملى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أنه ليس لدية أنتماء الى أحد الأندية، وأن كان له انتماء سيكون الأقرب لهذا نادى الجونة، وأوضح حسام الزناتى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة لادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم لا يتدخل فى عمل لجنة المسابقات أطلاقا ولا يتحدث معه للحديث عن بعض المباريات .

وعن تداول صورة له خلال تواجده باحد المدرجات لمشاهدة نادى الزمالك واتهامه بانتماءه للوايت نايتس، علق الزناتي قائلاً: "غير صحيح أنني أنتمى للوايت نايتس، في اللجنة الخماسية الجميع شاهد حياد تام ولم نجامل الزمالك أو الأهلي".

وأشار حسام الزناتى، إلي أنه يوجد انفصال بين عقوبات لجنة المسابقات ولجنة الانضباط، حيث تاتى من قبل تقرير مراقب المباراة والأمور التى تحدث داخل المستطيل الأخضر .

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وتعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمراً صحفياً خلال الأسبوع الجاري لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 اغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الاعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل .

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا قرر تمديد العقود لجميع اللاعبين ومن بينهم المعارين وبالتالى فالعقود مستمرة لنهاية الموسم، ولكن من حق النادى الأصلى للاعب قيده فى قائمته الجديدة على أن يشارك معه فى الموسم الجديد وفقا لتعليمات الفيفا.