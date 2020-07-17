شكرا لقرائتكم خبر عن مازن مرزوق: لا يوجد فارق بين اللاعب المصرى والأجنبى.. والدليل محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، إنه لا يوجد فارق بين اللاعب المصري والأجنبي، مؤكداً أن "اللاعب المصري أصبح يحصل على راتب عالي ويحصل على كافة الصلاحيات التي يحصل عليها اللاعب الأجنبي"، وتابع: "اللاعب المصري بقى بيدلع والدليل هو محمد صلاح، هو لاعب مصري ولكنه نجح وتألق بشكل كبير للغاية في رحلته بأوروبا".

وأضاف مازن مرزوق في تصريحات تليفزيونية،:"الأندية في عهدي كانت بتتحكم في الجبلاية وكانوا يخشون من الأندية"، وتابع: "كان هناك مجاملات كثيرة للأندية خلال فترة عملي ولكنني كنت أعترض على هذه الطريقة وأرفض المجاملات، ولذلك كنت أتعرض للهجوم"، موضحاً :"اللجنة الخماسية لا تسير علي الطريق الصحيح وأتمنى لهم التوفيق".

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وقال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم سابقاً، إنه يوافق على تشكيل رابطة للأندية وإن ذلك سيخدم الكرة المصرية، مضيفاً : "جميع الأندية توافق على تشكيل رابطة للأندية، ولكن اتحاد الكرة يرفض حتى يستطيع السيطرة على الأمور".

وشدد مازق مرزوق: "يجب عودة الدوري، والأندية الفاشلة هي من تطالب بإلغاء الدوري".