شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة: الأهلى دخل فى مفاوضات شفهية لاستعادة أحمد رمضان بيكهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد عبدالواحد، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع دجلة للحصول على خدمات أحمد رمضان بيكهام، وقال محمد عبدالواحد في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي دخل في مفاوضات شفهية لاستعادة أحمد رمضان بيكهام"، موضحاً "هناك رغبة من الأهلي لضم اللاعب، ولكن لا يوجد عرض رسمي".

وكشف محمد عبدالواحد، عن حقيقة دخول النادي الدجلاوي في مفاوضات مع محمد محمود، لاعب وسط النادي الأهلي، مؤكداً: "لم نفاوض اللاعب وما تردد غير صحيح"، مضيفاً: "محمد محمود لاعب كبير ولكن هو عائد من الإصابة ولم نفكر فى عودته أو التعاقد معه".

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وعن مفاوضات الزمالك لضم محمد عبد العاطي لاعب وسط دجلة، قال عبد الواحد: "مفاوضات الزمالك مع عبد العاطي متوقفة على المقابل المادي فقط".

وكشف عبد الواحد حقيقة المفاوضات مع التونسي إيهاب المباركي، قائلا: "هناك بالفعل مفاوضات ولكن لم نحسم القرار النهائي بشكل رسمي".