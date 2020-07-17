شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يستمتع بإجازة الصيف مع أصدقائه على متن قارب فى البحر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمتع محمود كهربا، نجم النادى الأهلى، بعطلته الصيفية مع أصدقائه حيث ظهر فى مقطع فيديو على متن قارب فى عرض البحر وهم يرقصون على أنغام الأغانى، ونشر كهرباء مقطع الفيديو عبر خاصية "ستورى" على حسابه بموقع "إنستجرام".

وكان مصدر بلجنة التظلمات باتحاد الكرة كشف أنه يحق لمحمود كهربا، لاعب الأهلى، تقديم تظلم أو التماس جديد للجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة من أجل تخفيف عقوبة إيقافه 10 مباريات، على خلفية أحداث مباريات السوبر بين الأهلى والزمالك الأخيرة التى أقيمت فى الإمارات وانتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح.

وقال المصدر، إن قرارات لجنة التظلمات نهائية، ولكن هناك حالة وحيدة يستطيع من خلالها كهربا وكذلك إمام عاشور لاعب الزمالك تخفيف العقوبة مجدداً، وهى تقديم التماس أو تظلم جديد للجنة الخماسية، وفى هذه الحالة ستحيل اللجنة الالتماس الجديد إلى لجنة التظلمات التى تنظر القرارات مرة أخرى، ومن الوارد رفض التظلم أو قبوله وتخفيف العقوبة.

وقررت لجنة التظلمات، فى وقت سابق، تخفيف العقوبتين الصادرتين بحق لاعب الأهلى محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب الزمالك إمام عاشور، بإيقاف كل منهما 10 مباريات، بدلا من الإيقاف لنهاية الموسم.

وخففت اللجنة العقوبة الصادرة بحق إدارى الزمالك أحمد زاهر إلى الإيقاف 12 مباراة، بدلا من نهاية الموسم، وأيدت اللجنة، إيقاف محمود شيكابالا 8 مباريات، وعبد الله جمعة 3 مباريات، وثنائى الأهلى النيجيرى جونيور أجاى وياسر إبراهيم لمدة مباراتين.

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ويذكر أن محمود كهربا لاعب النادى الأهلى، كان قد رد على هجوم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عليه مؤخراً عبر قناة الزمالك، حينما هاجمه إلى حد كبير، وأكد أن هناك علاقة تربطه بفتاة بواسطة فيديو، قرر كهربا الرد عليه من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، ونشر صورة له علق عليها مؤكداً أنه سيخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المكان الذى سرب هذا الفيديو، وكتب كهربا ساخراً: "ده جراج مول ودى خطيبته ما كنتش أعرف إننا هنطلع حلوين كده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المكان".

على جانب آخر مدح محمود عبد المنعم كهربا والدته عبر إنستجرام، والتى لا تمر مناسبة دون أن ينشر صورا تجمعهما سويا، ليكشف عن مدى حبه لها، ونشر كهربا صورة تجمعه بوالدته بملابس الإحرام، وعلق عليها بكلمات حب وتقدير لوالدته.

وظهر محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادى الأهلى، بنيولوك جديد فى مران الفريق الذى أقيم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، فى إطار استعدادات الفريق الأحمر لاستئناف مسابقة الدورى العام، المقرر عودتها يوم 7 أغسطس الجارى، وظهر كهربا بلون شعر جديد وقصة مختلفة عن الأيام الماضية.

كان محمود كهربا قد استغل فترة الراحة السلبية التى حصل عليها المارد الأحمر من التدريبات الجماعية، ولمدة يومين "48" الأسبوع الماضى، لقضائها فى الساحل الشمالى، قبل أن يعود الفريق لإستئناف المران الجماعى من جديد.

وعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، جلسة خاصة مع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق من أجل الاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بالبرامج البدنية التى يخضع لها اللاعبون فى فترة الإعداد الحالية، واطمأن فايلر من بينكيل على سير الأمور بشكل مميز جدا، خاصة بعدما نال اللاعبون إشادة ديفيد سيزا المدرب العام للفريق بشأن المستوى البدنى الذى ظهروا عليه خلال الفترة الماضية التى تولى فيها تدريبات الفريق خلال تواجد فايلر وبينكيل فى سويسرا قبل عودتهما الأسبوع الماضى.