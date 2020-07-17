شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: فرجانى ساسى صرف مكافأة للناشئين بعد الفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إسماعيل يوسف لاعب الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة النادى الحالي، أن فرجانى ساسى لاعب الفريق بعد فترة قليلة عندما تم التعاقد معه حضر أحد مباريات الناشئين بين فريقى الزمالك والأهلى في مقر النادى، وبعد فوز الفريق الأبيض، حصل على إذن من أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادى، وكذلك المدير الفني للفريق، و صرف مكافأة خاصة لكل لاعبى فريق الناشئين ويصل عددهم الى 18 لاعبا، ولم تكن هذه المرة الأولى بل كررها عدة مرات .

وقال تيجانا إن فرجانى ساسى لاعب له شخصيته داخل وخارج الملعب، ويتميز بخفة الدم، إضافة إلى مستواه المميز، ولكن دفع المكافأة كشف عن جانب هام في شخصيته .

كان الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، تباهى بدعم الجماهير وحبهم، حيث قام اللاعب بنشر صور عبر استورى صفحته الشخصية على إنستجرام، لبنت صغيرة ترتدى قميص الزمالك رقم 13 ويحمل اسم "فرجانى ساسى" وأمامها لافتة كبيرة عليها البطولات التى توج بها الفارس الأبيض ومكتوب "رابطة عشاق الزمالك.. نادى القرن الأفريقى".

كما شارك ساسى متابعيه عبر إنستجرام بصورة أخرى لشاب يحمل طائرة ورقية، عليها صورة فرجانى ومكتوب عليها: "نادى القرن الحقيقى".